У Медведевой и Загитовой появилась опасная конкурентка

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Пятница 19 октября
Лента новостей
16:09
Жена высказалась об инсульте парализованного Добрынина
15:57
Разъяренная Рита Дакота врезала Александру Васильеву
15:57
Берет: самый сексуальный головной убор
15:41
66-летняя звезда сериала "Дикая роза" изуродовала себя пластикой
15:36
Известный российский актер скончался в 39 лет
15:21
Отправленная на Уй Толкалина удивила странным заявлением
15:15
Обиженная оппозиция ищет защиты у власти
14:51
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2018" принимает заявки
14:42
Светлана Бондарчук рассказала о свадьбе
14:35
"Всех потрясла": Хилькевич с перекошенным ртом вызвала оторопь
14:33
Затянутую грязной пленкой реку в Петербурге сняли на видео
14:32
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
14:11
Аморальная Волочкова в день похорон детей утешается секс-игрушками
14:04
Любовница Тимати впервые высказалась о беременности
13:42
Российскую модель убили в США
13:30
Совет на выходные
13:29
"Не воровка и не мошенница!": с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения
13:18
"Я получила массу удовольствия": подруга о муже Ани Лорак
13:04
Глобальная катастрофа скоро уничтожит человечество
12:53
Рэперу Джигану приписали измену жене с моделью
12:51
В центре Москвы перекроют две улицы ради съемок фильма
12:38
В Москве у пенсионерки украли 15 миллионов рублей
12:32
Госпитализированного Вячеслава Добрынина парализовало
12:21
Дочь Деми Мур возмутила дряблым телом
12:18
Электродепо "Руднево" готовится к открытию
12:14
"Очень слаб": сын рассказал о состоянии онкобольного Караченцова
12:12
Полиция сделала заявление о нападении на дом Максаковой
12:11
Керчь рыдает по жертвам массовой бойни
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу
11:43
Страдающего от побоев Порошенко сделали бомжом
11:32
Еда для похудения оказалась опасной
11:32
Умер актер из фильма "Война и мир"
11:18
73-летний Петросян ошеломил народ своей огромной малиной
11:17
Пугачева бросилась к орущему благим матом юному фавориту
10:51
В космосе обнаружили таинственный гигантский объект
10:47
Главные события Москвы
10:38
Ведущий Соловьев потребовал смертной казни после бойни в Керчи
10:35
Беременная пятым ребенком Порошина показала выпирающий живот
10:33
В Уфе из горящего ТЦ вывели людей
10:26
После двух тайфунов подряд по всей Японии зацвела сакура (видео)
10:18
В России умер легендарный журналист
10:12
"Меня хотят убить": откровения двойника Меланьи Трамп
10:08
На Кубани легковушка насмерть сбила велосипедиста
09:51
Самую красивую дальнобойщицу нашли в России
09:51
Королеву красоты лишили титула за близость с соперницей
09:38
Морщинистый сын Шубской и Овечкина стал сенсацией
09:29
Смертельную аварию с фурой в Новосибирске сняли на фото
09:20
В ДТП под Ростовом погибли четыре человека
09:12
Пошедшая вразнос Меган Маркл обнялась с другим на глазах у мужа
09:02
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
09:00
После нападения в Киеве Максакова получила новый удар
08:38
Установлена связь убийцы из Керчи с ветеранами Чечни и Донбасса
07:57
Известного музыканта нашли мертвым в пруду
07:51
Российский банк лишился лицензии
22:10
Готовящаяся к рождению ребенка Маркл столкнулась с серьезной проблемой
22:03
Звезда "Битвы экстрасенсов" продает главный приз шоу
22:00
Реку Волгу перекрыл огромный теплоход с пробоиной
21:56
Собчак до смерти напугала целующуюся Глюкозу
21:53
В Уфе загорелся торговый центр
21:48
Пенсионерка Пугачева не расплатилась в магазине для бедных
21:48
"Узнали дату зачатия": Нюшу с выпирающим животом довели до бешенства
21:41
В Волгограде приезжий напичкал двор наркотиками
21:31
Путин поставил крест на теряющем власть Порошенко
21:27
В Удмуртии мужчина надругался над собственным сыном
21:27
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
21:15
Вышвырнутая сестра трогательно обратилась к беременной Меган Маркл
21:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 октября 2018 года
20:49
Керченскому стрелку приготовили могилу для безродных
20:43
Она омерзительна: жених отказался заводить ребенка с пышкой из "Дома-2"
20:39
В Казани поймали насильника несовершеннолетней
20:23
Троих екатеринбуржцев отдали под суд за грабеж и вымогательство
20:15
Исполнитель хита "Дым сигарет с ментолом" умер при загадочных обстоятельствах
20:08
Как близнецы: растерянная дочка Маликова показала двух малышей
20:01
В Югре дети массово заражаются опасной болезнью
19:33
Наживающуюся на отце-инвалиде Волочкову закидали камнями
19:18
Пьянствующий за рулем омич насмерть сбил пешехода
19:01
Умер солист поп-рок-группы "Нэнси"
18:48
Российские медики победили ВИЧ
18:38
Алкоголизм и насилие: плохая наследственность керченского стрелка
18:29
Бледанс оставила особенного сына после сложной операции
18:07
Lexus RCF: в бреющем полете над асфальтом
17:58
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
17:47
Путин о ядерной войне: Все сдохнут, а россиян ждет рай
17:39
Нанявшая охрану Бузова прячется от неадекватного бывшего
17:36
В Нижнем Новгороде школьник попал под колеса внедорожника
17:29
Три вида дружбы между мужчиной и женщиной
17:19
Дубцова со вздыбленной грудью довела до инфаркта
16:55
Блюменкранц из "Дома-2" впервые заговорила после развода
16:51
Виктор Рыбин оставил семью из-за любовницы
16:39
Депутаты и сенаторы отказываются от пенсионных надбавок
16:32
Виновата Америка: Путин о бойне в Крыму
16:27
Растаявший Фадеев признался в любви молодой фаворитке
16:24
Тайный муж Максаковой сделал громкое заявление
16:14
Лучшие бесплатные игры: современные хиты
16:13
В Москве из школы эвакуировали 400 детей из-за задымления
15:49
Переставшую следить за собой Меган Маркл облепили мухи
15:46
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
15:45
"ЕР" проконтролирует работу нового главы Владимирской области
15:29
В Ростове свирепые собаки бросаются на детей
14:57
Порошенко присвоил часть России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
Зажигательную Мишулину поздравляют со свадьбой
Пенсионерка Пугачева не расплатилась в магазине для бедных
Солнцев плачет из-за скоропостижного ухода жены-старушки
Кокорину и Мамаеву вынесли приговор
Она омерзительна: жених отказался заводить ребенка с пышкой из "Дома-2"
Спорт

У Медведевой и Загитовой появилась опасная конкурентка

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan
Предстоящий сезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российским королевам льда может составить серьезную конкуренцию их коллега.
прочитано 1422 раза

Прорывным предстоящий сезон может стать для чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Говорят, 21-летняя спортсменка будто восстала из пепла.

ПО ТЕМЕ

Сексуальная Медведева получила удар за провал на льду

Инвалид обскакала красавицу Загитову

Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Алине Загитовой и Евгении Медведевой, переехавшей тренироваться в Канаду, придется постараться, чтобы не упасть с олимпа. Пока девушки соревнуются друг с другом, их коллеги готовятся ставить рекорды.

Из заграничных конкуренток россиянкам стоит всерьез рассматривать американку Брэди Теннелл, передает RT. Еще год назад о ней ничего не было известно, но спортсменке удалось пробиться в элиту женского катания и обойти Медведеву на предсезонном турнире в Канаде.

Ранее заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская высказалась о конфликте фигуристки Евгении Медведевой с экс-наставницей Этери Тутберидзе и новом прокате. По ее мнению, уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвал ее репутацию. По словам Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с тренером.

Что касается Загитовой, как писали Dni.Ru, недавно Алина с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление, на котором девушка предстала в образе Лары Крофт.

Автор: Валерия Нарская19 октября 2018, 11:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Загитова утешила рыдающую Медведеву

567

комментарии

Политика

Страдающего от побоев Порошенко сделали бомжом
Путин поставил крест на теряющем власть Порошенко
Порошенко присвоил часть России
Обколотый Порошенко набросился на Путина

Шоу-бизнес

Разъяренная Рита Дакота врезала Александру Васильеву
Подробности нападения на роскошный дом Максаковой
Отправленная на Уй Толкалина удивила странным заявлением
Снова стал отцом: Киркоров радуется прибавлению

Проишествия

Российскую модель убили в США
Пострадавшие в Керчи подростки "фаршированы" металлическими предметами
Паника и ужас: страшное видео бойни в Керчи
Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп загорелся в воздухе

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

"Я получила массу удовольствия": подруга о муже Ани Лорак

Женщина дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Не воровка и не мошенница!": с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения

Киевская пианистка официально признана невиновной

Шоу-бизнес

Госпитализированного Вячеслава Добрынина парализовало

Доктор Шлягер в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Отправленная на Уй Толкалина удивила странным заявлением

Актриса спросила у своих подписчиков, что произошло в Керчи

Гороскоп

Совет на выходные
Готовящаяся к рождению ребенка Маркл столкнулась с серьезной проблемой
Одурачившую миллионы людей Бузову вывели на чистую воду
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода

Фоторепортажи

Керчь рыдает по жертвам массовой бойни
Самую красивую дальнобойщицу нашли в России
Как с годами хорошела Лобода
Жуткие кадры бойни в Керчи

Спорт

Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде
Забившегося в угол Мамаева оставили за решеткой
У Медведевой и Загитовой появилась опасная конкурентка
Спорящих с судом Кокорина и Мамаева предложили казнить

Регионы

Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
Керченскому стрелку приготовили могилу для безродных
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru