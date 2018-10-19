У Медведевой и Загитовой появилась опасная конкурентка

Предстоящий сезон в фигурном катании обещает быть жарким. Интрига в том, что двум российским королевам льда может составить серьезную конкуренцию их коллега.

Прорывным предстоящий сезон может стать для чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Говорят, 21-летняя спортсменка будто восстала из пепла.

Алине Загитовой и Евгении Медведевой, переехавшей тренироваться в Канаду, придется постараться, чтобы не упасть с олимпа. Пока девушки соревнуются друг с другом, их коллеги готовятся ставить рекорды.

Из заграничных конкуренток россиянкам стоит всерьез рассматривать американку Брэди Теннелл, передает RT. Еще год назад о ней ничего не было известно, но спортсменке удалось пробиться в элиту женского катания и обойти Медведеву на предсезонном турнире в Канаде.

Ранее заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская высказалась о конфликте фигуристки Евгении Медведевой с экс-наставницей Этери Тутберидзе и новом прокате. По ее мнению, уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвал ее репутацию. По словам Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с тренером.

Что касается Загитовой, как писали Dni.Ru, недавно Алина с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление, на котором девушка предстала в образе Лары Крофт.