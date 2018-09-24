Сексуальная Медведева получила удар по репутации за провал на льду

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская высказалась о незатухающем конфликте фигуристки Евгении Медведевой и ее экс-наставницы Этери Тутберидзе и новом прокате. Уход спортсменки к канадцу Брайану Орсеру подорвал ее репутацию.



Тренер отметила, что ей не нравится вся эта история. По словам Чайковской, это был замечательный альянс и теперь Жене осваиваться в другой команде будет тяжело.

Чайковская считает, что каждый переход такого выдающегося спортсмена, как Медведева, от одного тренера к другому – это плохо. По ее словам, всегда наступает момент, когда профессионал начинает "спускаться с горы". "Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше", – цитирует Чайковскую сайт "Комсомольская правда".

К тому же, по словам Елены Чайковской, Медведева некрасиво рассталась с Тутберидзе. "Девочка в любом случае должна была принести одну розу, сказать спасибо и тогда уехать, мне кажется", – считает она. Заслуженный тренер уверена, что теперь не время "расставлять, кто первый, кто второй". Во всяком случае, она в сложные отношения Медведевой и Тутберидзе лезть не собирается.

По поводу нового проката Медведевой тренер заявила, что фигуристка не привезла нечто выдающееся ни по программам, ни по элементам. При этом Чайковская не видит ничего необычного и предосудительного в том, что Евгению включили в состав основной сборной России, поскольку она сильная спортсменка. К тому же россиянка заняла позицию лидера после короткой программы на Autumn Classic International – 2018. На первом после переезда в Канаду международном турнире Женя набрала 70,89 балла за короткую программу.

Напомним, она чисто исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, но немного недокрутила тройной лутц. Кроме того, поклонники пришли в восторг от одного вида фигуристки. Для выступления Медведевой подобрали сексуальный наряд – коротенькое платье с бахромой.

