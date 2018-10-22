Новая соперница Загитовой: Самодурова ввела россиян в экстаз
По итогам двух прокатов она набрала 198,70 балла: 64,41 балла судьи дали за короткую программу и 134,29 – за произвольную. Золото завоевала представительница Японии Сатоко Мияхара (219,71 балла). На втором месте расположилась ее соотечественница Каори Сакамото, которая получила 219,90 балла.
Кроме Софьи Самодуровой, в соревнованиях приняла участие российская фигуристка Полина Цурская. Она заняла седьмое место (159,45), сообщает RT.
Тренер Самодуровой Алексей Мишин похвалил работу фигуристки. "Софья сделала хороший шаг вперед. Мы понимали ответственность, получив право выступить в Гран-при, и старались оправдать доверие. Спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами", – сказал он в интервью ТАСС.
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