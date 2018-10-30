Любовник выгнал Туктамышеву на лед в нижнем белье

Идея с раздеванием на льду в номере Елизаветы Туктамышевой принадлежала другу спортсменки. Фигуристка призналась, что ее молодой человек был в восторге от выступления.

Самой Елизавете предложение создать провокационный номер с самого начала понравилась. По словам Туктамышевой, она понимала, что под песню Бритни Спирс Toxic может получиться зажигательное выступление. И она без колебаний пошла с этим предложением к тренерам.

Елизавета рассказала, что ее наставник Алексей Мишин поначалу отнесся к идее скептически. Однако потом ему понравилось, он даже участвовал в номере, поднося спортсменке напитки.

Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.

Поклонникам особенно запомнился момент произвольной программы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин ранее заявил, что это была его идея.

Спортсменка во время показательной программы на Skate Canada сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. "Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим, и получится полноценный качественный номер", – рассказала Туктамышева в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам Туктамышевой, коллеги были в восторге от номера. Молодой человек Елизаветы Андрей представлял, что его ждет. Он признался Туктамышевой, что ему выступление очень понравилось.