Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Туктамышева не выбирала выражений, комментируя противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Спортсменка намерена следить за борьбой своих соперниц и коллег по сборной со стороны и пользоваться всеми преимуществами момента.

"Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой", – написала фигуристка в Twitter.

Пост сопровождает наглядная анимация с котами, дерущимися за кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом – тем самым, который откусывает кусок за куском, пользуясь ситуацией.

Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву, занявшую 3 место. Эксперты отмечают, что Елизавета по праву вернулась в элиту фигурного катания, передает RT.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv