Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа

Обладательница золота на этапе по фигурному катанию в Канаде вернулась в Россию. Спортсменку и ее тренера Алексея Мишина встретили в аэропорту Пулково.

Елизавета Туктамышева поделились впечатлениями от соревнований. Она отметила, что эта победа для нее была намного приятнее и эмоциональнее, чем в 2011 году. "В юном возрасте не понимаешь, насколько сложно могут даваться эти медали", — цитирует спортсменку Пятый канал.

В свою очередь Алексей Мишин рассказал, что домой они с воспитанницей возвращаются с радостью и "чувством хороших перспектив". "Будем совершенствовать те недостатки, которые у нас еще есть", — заявил тренер.

Отметим, что Туктамышева получила после победы массу восхищенных отзывов. Болельщики буквально обласкали девушку комплиментами и выразили надежду на дальнейшие громкие успехи.

Многим поклонникам особенно запомнился момент произвольной программы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Фигуристка выглядит очень сексуально. Тренер Туктамышевой признался, что это была его идея.

Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.