Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе

Оскорбительной кричалкой встретили болельщики "Спартака" капитана команды. Денис Глушаков после перерыва вышел в основном составе на матч 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи".

Денис Глушаков за 15 минут до начала встречи вместе с остальными игроками заканчивал предстартовую разминку. В это время зрители, собравшиеся на трибуне D, начали скандировать нецензурную кричалку в адрес капитана.

Фанатов пытались призвать к порядку: диктор по стадиону напомнил им, что арена – это "красно-белая территория без мата". Однако болельщики не удержались от свиста, когда Глушаков был объявлен в качестве игрока стартового состава.

Свист с трибун сопровождал каждое касание мяча полузащитником "Спартака". Перед матчем клуб болельщиков "Фратрия" напомнил руководству ФК о своем требовании отстранить Глушакова.

Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой в сентябре, по решению Массимо Карреры. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера. Исполняющим обязанности на этом посту стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова и Ещенко к тренировкам с основным составом. Однако на поле они пока не выходили.

Напомним, в сентябре этого года Дарья Глушакова застала супруга в бане с любовницей. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлены Денис Глушаков и некая дама. За кадром женщина, назвавшаяся женой футболиста, срывающимся голосом обозвала незнакомку проституткой.24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.

