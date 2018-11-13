Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об аресте нападающего клуба "Зенит" и полузащитника "Краснодара". Он уверен, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат реальный тюремный срок.

В разговоре со своим знакомым следователем Орлов узнал, что спортсменам может грозить серьезное наказание. "С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: "Нет-нет, они обязательно срок получат". Поэтому надежд мало", – поделился Геннадий.

Спортивный комментатор добавил, что клуб "Зенит" должен бороться за справедливое расследование дела Кокорина. Раньше футболистам удавалось избегать серьезного наказания за свои проступки, но теперь "такого не будет".

Геннадий Орлов утверждает, что из-за длительного пребывания в СИЗО нападающий мог растерять физическую форму. "Александр четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание. Бегать надо", – сказал он.

Напомним, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО. Теперь они могут заниматься только два дня в неделю вместо пяти. Администрация изолятора ограничила тренировки спортсменов после жалоб остальных заключенных – они лишались возможности заниматься физкультурой.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов недавно сообщил, что срок следствия по делу футболистов может быть продлен до 8 февраля. У правоохранительных органов появились новые видеозаписи инцидента, и теперь потребуется время, чтобы внимательно изучить их.