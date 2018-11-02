Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду

Маленький американский фигурист повторил провокационный номер Елизаветы Туктамышевой, с которым она выступила на Гран-при Skate Canada. Мальчик снял куртку во время выполнения одного из трюков. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Джаред похвастался, что ему удалось повторить непростой прием с раздеванием при выполнении одного из элементов. "Я официально стал @liza_tuktik! Мне удалось снять кофту во время кантилевера, и после этого я сделал тройной аксель! Миру была нужна еще одна Лиза, и вы ее получили! Отметьте ее в комментариях, чтобы она точно увидела этот ролик", – написал фигурист.

Туктамышева уже посмотрела это видео и даже разместила его в Stories. "Ха-ха, это очень мило", – отметила спортсменка.

Елизавета Туктамышева сделала свое выступление на Гран-при Skate Canada ярким и запоминающимся: под песню Бритни Спирс Toxic она сняла костюм и осталась в нижнем белье. Ее наставник Алексей Мишин отнесся к этой идее скептически, но потом изменил мнение. Молодой человек Елизаветы признался, что ему тоже понравился номер.



Напомним, что Туктамышева выиграла этап Гран-при Skate Canada. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила спортсменку с победой, но отметила, что девушка выглядела не очень уверенно, и от нее "стоило ожидать большего".

Skate Canada – международный турнир по фигурному катанию, который был организован по инициативе канадской спортивной федерации. Соревнования проводятся среди фигуристов-одиночников и танцевальных пар.