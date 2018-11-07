Итальянская чемпионка повторила стриптиз Туктамышевой на льду

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео Гуаризе во время выступления на Гран-при в Хельсинки. Пара решила повторить провокационный номер россиянки Елизаветы Туктамышевой на соревнованиях в Канаде.

Спортсмены появились на льду в боксерских халатах и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах. Дуэт набрал 185,77 балла и занял второе место в соревнованиях спортивных пар. Победу одержали российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, которые получили от судей 198,51 балла. Третьими стали дебютанты Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 185,61 балла.

В 2018 году Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе стали трехкратными чемпионами Италии. До этого пара получила бронзу на зимней Универсиаде в 2013-м, а спустя год выиграла кубок Ниццы. До 2011 года спортсменка выступала с Янником Коконом. С ним она стала двукратной чемпионкой.

Напомним, что Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при Skate Canada. Во время своего выступления она сняла костюм и осталась в нижнем белье. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее скептически, но потом изменил мнение. Молодой человек Елизаветы признался, что ему понравился номер.



Российская фигуристка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила спортсменку с победой, но отметила, что девушка выглядела не очень уверенно, и от нее "стоило ожидать большего".

Skate Canada – международный турнир по фигурному катанию, который был организован по инициативе канадской спортивной федерации. Соревнования проводятся среди фигуристов-одиночников и танцевальных пар.