Полуголая Туктамышева загнала Загитову под лавку

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева примет участие в четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Полный состав нашей команды на ближайших соревнованиях объявила Федерация фигурного катания на коньках.



Вместе с Туктамышевой на Гран-при выступят Алена Леонова и Мария Сотскова. Мужчин будут представлять Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. На льду также появятся спортивные пары Наталья Забияко и Александр Эрберт и танцевальные пары Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Четвертый этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Хиросиме с 9 по 11 ноября.

Любопытно, что в команду не вошли Алина Загитова и Евгения Медведева. Загитова считается лидером российской команды в женском одиночном катании. Она стала победительницей третьего этапа Гран-при в Финляндии, который проходил со 2 по 4 ноября.

Медведева заняла третье место на Гран-при по фигурному катанию в Канаде 26-28 октября. Она показала худший результат за последние четыре года своих выступлений.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выступила в защиту спортсменки и похвалила ее выступление. Она напомнила, что Евгения пропустила полгода соревнований, восстанавливаясь после травм. "Третье место Жени говорит лишь о том, что она может на равных соревноваться с сильнейшими фигуристками мира", – заявила Бестемьянова.

Напомним, что во время показательного выступления на втором этапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева сняла одежду и осталась в нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катания поддержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее скептически, но потом изменил свое мнение.

У российской фигуристки появились последователи. Итальянская спортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео Гуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатах и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.