Мать Этери Тутберидзе скончалась после тяжелой болезни

У Этери Тутберидзе умерла мать. Женщина долго боролась с тяжелой болезнью, врачи оказались бессильны.

Семье Тутберидзе долгое время удавалось скрывать, что мать известного тренера тяжело больна. Так что сообщение дочери Этери – Дианы Дэвис – о смерти бабушки стало полной неожиданностью.

Тутберидзе как-то рассказывала, что именно мама помогла ей впервые встать на коньки. Брат будущего тренера ходил на тренировки по футболу, и на стадионе Этери впервые увидела фигуристов. Тогда она и решила посвятить этому спорту всю жизнь.

По словам Тутберидзе, ее отец много работал, чтобы обеспечить пятерых детей. Мама же следила за тем, чтобы наследники получили хорошее образование. Женщина большую часть жизни проработала инженером – и даже после того, как ее дочь стала знаменитым тренером, предпочитала не общаться с журналистами.

Когда же мать серьезно заболела, Тутберидзе решила приложить все усилия, чтобы помочь ей справиться с болезнью. Однако, несмотря на лечение в лучших клиниках мира, женщина не смогла справиться с недугом.

"Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. Девять месяцев и девять дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце", – написала в Instagram Диана Дэвис.

Этери Тутберидзе – так же, как и ее мать – не любит общаться с прессой. Не комментирует тренер и трагедию в своей семье. Поклонники наставника российских фигуристок приносят соболезнования и стараются поддержать ее в трудную минуту, пишет StarHit.