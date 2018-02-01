Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане еще не началась, но уже есть информация о ее первом рекорде. На Играх-2018 спортсменам выдадут небывалое количество презервативов.

После открытия Олимпиады атлетам будут выданы в общей сложности 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время Игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Для того, чтобы обезопасить спортсменов от нежелательных последствий сексуальных приключений, им выдают презервативы начиная с 1988 года.

На этой Олимпиаде каждому спортсмену достанется по 37 презервативов. Корзины с ними будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийской деревне, медицинских центрах и в главном зале для прессы, сообщает Lenta.Ru.

Сексуальная жизнь спортсменов-олимпийцев не раз становилась предметом обсуждения в соцсетях и СМИ. "Спортсмены любят крайности. Если тренируешься, то с максимальной концентрацией. Если пьешь, то 20 стаканов. Когда что-то происходит раз в жизни, ты хочешь, чтобы остались крутые воспоминания – о соревнованиях, о вечеринках, о сексе", – вспоминала свою жизнь в Олимпийской деревне вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло.

Портал Sports.ru опубликовал воспоминания Кэрри Шейнберг, горнолыжницы, выступавшей на Олимпиаде-1994. Она рассказала, что немецкие бобслеисты предлагали ей свои медали за секс: "Они четко дали понять, что готовы обменять медали на разные услуги".

Некоторые эксперты утверждают, что профессиональным спортсменам, а особенно мужчинам, не стоит заниматься сексом во время важных соревнований. Еще в Древней Греции верили, что сперма содержит божественную энергию, а мужчина становится сильнее, если сдерживает свою сексуальную активность.

Правда, другая теория гласит, что и мужчинам, и женщинам совсем не вредно заниматься сексом во время соревнований. Спустя шесть дней после секса тестостерон у мужчин взлетает на 50% и это придает им силы, а у женщин оптимальное время для любовных утех – за шесть-семь часов до соревнований.