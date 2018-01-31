Униженным МОК россиянам пообещали олимпийские премиальные

Российские спортсмены, которых МОК не пустил на Игры в Пхенчхан, имеют все шансы получить олимпийские премиальные. Президент Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для не допущенных атлетов и обеспечить победителей денежными выплатами на высоком уровне.

Глава государства напомнил правительству о решении организовать соревнования для тех атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Путин поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов в размере как на Олимпийских играх, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока не принято решения о сроках проведения альтернативных соревнований, а также о том, предполагается ли участие в них иностранных спортсменов, сообщает ТАСС.

Между тем премиальные для победителей предстоящей Олимпиады не изменились со времен Игр в Сочи. За золотую медаль атлет получит от государства четыре миллиона рублей, "серебро" оценивается в 2,7 миллиона, бронзовая награда принесет спортсмену 1,7 миллиона рублей. Обычно, помимо денежных премий, победители Олимпиады также получают дополнительные гонорары от Фонда поддержки олимпийцев России, который спонсируют известные миллиардеры. Как правило, организация дарит призерам машины престижных марок, квартиры и другие ценные подарки.

Напомним, что на прошлой неделе Международный олимпийский комитет опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду в Южной Корее. Известно, что в Пхенчхан, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Команды практически во всех видах спорта оказались обезглавлены – сильнейшие спортсмены, за спиной которых победы на престижных турнирах, вынуждены будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору. Полгода назад спортивные эксперты составили списки предполагаемых победителей Игр в Корее и подавляющее большинство в перечне заняли именно те российские спортсмены, которых чиновники МОК решили оставить на родине.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.