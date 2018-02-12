Фигуристка спасла собаку от прожорливых корейцев
Меган забрала щенка прямо с фермы, которая специализируется на выращивании собак на убой. Уладить юридические формальности фигуристке помог представитель общества защиты южнокорейских собак Эк Пак.
В провинции Канвондо, где проводится Олимпиада-2018, зарегистрировано более 200 ферм, которые выращивают собак для того, чтобы сделать из них деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак, сообщает New York Post.
Спортсменка рассказала, что очень привязалась к таксе. Однако по возвращении в Канаду ей придется отдать щенка в добрые руки, поскольку у нее уже есть собака, а ее квартира "не располагает возможностью приютить еще одного пса".
Фигуристка отметила, что такса уже подружилась с ее домашним питомцем. Трогательное фото она выложила на своей страничке в социальной сети.
По словам Меган, Му-тае большую часть времени просто хочет сидеть на руках. "Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и ждет, чтобы его взяли и держали", – поделилась предпочтениями четвероногого друга фигуристка. Теперь Дюамель призывает коллег-спортсменов поступать точно так же.
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