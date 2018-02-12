За кого болеть на Олимпиаде 13 февраля

Надежды россиян в четвертый день Олимпийских игр в Пхенчхане связаны с шорт-трекистами, и лыжниками, и керлингистами. Последние вполне могут взять бронзу Олимпиады-2018. Сюрпризов можно ждать и от лыжников, и от сноубордистов.

Шорт-трек принес российской команде первую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Семен Елистратов взял бронзу. Теперь надежды болельщиков связаны с Софьей Просвирновой. Двукратная победительница недавнего чемпионата Европы дистанцию 500 метров в квалификации провела без проблем. Впереди – четвертьфинал. Кроме того, пройдет квалификация у мужчин на 1000 метров и в эстафете на 5000 м. Начало всех соревнований – в 13:00 по московскому времени.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий встретятся с норвежцами в матче турнира по керлингу. Борьба пойдет за третье место. Болельщики очень надеются, что пара, наконец, справится с волнением и возьмет первую в истории медаль. Начало трансляции в 3:05 по московскому времени.

Публикация от Sofia Prosvirnova (@sofia_prosvirnova) Фев 6, 2018 в 5:42 PST

Лыжники и лыжницы уже показали, что российская команда вовсе не обескровлена, как говорили некоторые. В скиатлоне Наталья Непряева пришла восьмой, Денис Спицов – четвертым. Но тренер считает, что они должны брать медаль. В спринте в бой вступают один из лидеров сезона Александр Большунов и призер Ванкувера Александр Панжинский. У женщин побегут Непряева и Юлия Белорукова. Квалификация – в 11:30 по московскому времени, плей-офф – в 14:00.

В сноуборде в 7:00 по московскому времени начнется квалификация у мастеров хаф-пайпа. Последним на трассу выедет Никита Автанеев. Россиянин в этом году занимал места в топ-5 на этапах Кубка мира. И рассчитывает попасть в олимпийский финал.

Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov) Фев 11, 2018 в 5:07 PST

Успехи россиян в горнолыжном спорте позволяют надеяться на сюрпризы и в этой зимней дисциплине. Не так давно на этапе Кубка мира в комбинации Павел Трихичев сенсационно пришел к финишу вторым. Болельщики ожидают повторения результата. Начало скоростного спуска в 5:30 по московскому времени, слалома — в 9:00, пишет Life.ru.

В женском хоккее россиянкам после разгрома от команды Канады предстоит встреча с не менее жестким соперником. Как говорят эксперты, игру со сборной США нашим девушкам надо "просто пережить". И беречь силы для следующей встречи – с финками, откуда можно будет выйти в четвертьфинала. Матч начнется в 15:10 по московскому времени.