Игры в Корее сотряс первый допинговый скандал

Сдан первый положительный допинг-тест на Играх-2018 в Пхенчхане. На употреблении запрещенного препарата попался шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто.

Спортсмен был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

По информации пресс-службы Спортивного арбитражного суда (CAS), в допинг-пробе 21-летнего Сайто был найден ацетазоламид. Шорт-трекист отстранен от соревнований и выселен из Олимпийской деревни, сообщает "Газета.ru". Он не успел выступить в Пхенчхане. Никакие результаты пересматриваться не будут.

Это первый случай, когда японский спортсмен сдал положительный допинг-тест на зимних Играх. Кроме того, данный инцидент стал первым на Олимпиаде в Корее с употреблением допинга.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отметил, что организация не может комментировать дело японского шорт-трекиста Кэя Сайто. "МОК не имеет права давать никаких комментариев по этому вопросу, – цитирует его "Р-Спорт".

Отметим, что 11 февраля МОК предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры. Игры в южнокорейском Пхенчхане завершатся 25 февраля.