МОК повесил запрет на сборную России по хоккею

Международный олимпийский комитет (МОК) направил новое требование Федерации хоккея России. Организации настоятельно рекомендовали отказаться от использования национальной символики.

Прежде всего заявление МОК касалось медиаресурсов. Члены комитета повесили на сборную России очередной запрет: спортивным чиновникам нельзя использовать флаг страны и другую национальную символику даже в социальных сетях.

"ФХР уважает принципы олимпийского движения и неукоснительно соблюдает как ранее поступившие, так и новые инструкции и требования МОК. От МОК поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиаресурсах ФХР только наименование "олимпийские атлеты из России" и олимпийский флаг", – сообщили в организации. В федерации отметили, что ранее подобные требования не выдвигались.

В пресс-службе добавили, что на тренировках команда использует экипировку без национальной символики, пишет "Газета.ru". На матч хоккеисты будут приезжать в строгих костюмах, уточняет Russia Today.

Напомним, что для многих членов сборной Олимпиада в Корее – первая в карьере. Пресс-атташе национальной команды Марат Сафин рассказал о том, какие чувства испытывают игроки.

"Много спортсменов из разных стран и видов спорта. Столовая одна на всех. Все это очень интересно само по себе. Масса новых ощущений", – заявил он. Сафин отметил, что атлеты довольны условиями размещения: они живут в просторных гостиничных номерах по четыре-пять человек в каждом.