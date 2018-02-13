МОК повесил запрет на сборную России по хоккею
Прежде всего заявление МОК касалось медиаресурсов. Члены комитета повесили на сборную России очередной запрет: спортивным чиновникам нельзя использовать флаг страны и другую национальную символику даже в социальных сетях.
"ФХР уважает принципы олимпийского движения и неукоснительно соблюдает как ранее поступившие, так и новые инструкции и требования МОК. От МОК поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиаресурсах ФХР только наименование "олимпийские атлеты из России" и олимпийский флаг", – сообщили в организации. В федерации отметили, что ранее подобные требования не выдвигались.
В пресс-службе добавили, что на тренировках команда использует экипировку без национальной символики, пишет "Газета.ru". На матч хоккеисты будут приезжать в строгих костюмах, уточняет Russia Today.
Напомним, что для многих членов сборной Олимпиада в Корее – первая в карьере. Пресс-атташе национальной команды Марат Сафин рассказал о том, какие чувства испытывают игроки.
"Много спортсменов из разных стран и видов спорта. Столовая одна на всех. Все это очень интересно само по себе. Масса новых ощущений", – заявил он. Сафин отметил, что атлеты довольны условиями размещения: они живут в просторных гостиничных номерах по четыре-пять человек в каждом.
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