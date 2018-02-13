Обескровленная сборная лыжников принесла две медали России
Обладатели наград в женском лыжном спринте классическим стилем определились на лыжно-биатлонном стадионе в Пхенчхане. Состязания спринтеров заняли всего несколько часов. Еще утром спортсмены проходили квалификацию. Сразу за ней последовали забеги 1/4 финала, полуфиналы и финал. Россиянки попали в шестерку лучших, что, по мнению специалистов, уже можно было назвать успехом.
В финале, кроме Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой, бежали Стина Нильссон, Ханна Фалк (обе – Швеция), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) и Джессика Диггинс (США). Фалла и Белорукова сразу пошли в отрыв и сумели сохранить преимущество до конца, заняв второе и третье места. Первой стала шведка Стина Нильссон, пишет "360".
Но на этом приятные сюрпризы олимпийского дня не закончились. Еще одну бронзу принес российской команде лыжник Александр Большунов. Он занял третье место в спринтерской гонке классическим стилем.
В финале Большунов отстал на 1,36 секунды от победителя гонки норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который показал результат 3 минуты 5,75 секунды. Серебро – у итальянца Федерико Пеллегрино (+1,34), сообщает "Р-Спорт".
Ранее три медали российской сборной принесли фигуристы в командных соревнованиях (серебро), керлингисты в дабл-миксте (бронза) и шорт-трекист Семен Елистратов (бронза).
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