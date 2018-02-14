Ковальчук нелепо оправдался за поражение от Словакии

После неудачного старта на Олимпийских играх нападающий сборной России Илья Ковальчук сделал заявление. По мнению хоккеиста, в дебютном поединке ничего страшного не произошло.



"Да что произошло страшного? Все начинается сначала", – цитирует Илью Ковальчука "Спорт-Экспресс".

По словам нападающего, команде необходимо сделать правильные выводы. "Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда сейчас может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслабились. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл. Что самое главное? Улучшить игру в большинстве", – заявил хоккеист.

В свою очередь Павел Дацюк отметил, что соперник хорошо играл в защите, а Россия не реализовала много моментов. "Все команды настраиваются. Сегодня они хорошо играли в защите, вратарь хорошо провел матч. Мы не реализовали много моментов, нужно это исправлять. И попроще играть в обороне. Все-таки так хорошо начали, мы стали больше атаковать и забыли про защиту. В итоге получили два гола. Спасибо Васе, что закончили со счетом 2:3", – отметил нападающий сборной, добавив, что теперь у команды спал стресс.

Между тем все ошибки россиян взял на себя главный тренер команды Олег Знарок. "Думаю, сами отдали игру. Какую ошибку исправить? Ха-ха-ха. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда. Мы решили, что все так быстро произошло и вроде как все хорошо. Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке. Но в матче, к сожалению, не прошло. Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада", – сказал наставник.

По словам тренера, сборная расслабилась, забросив две шайбы в начале поединка. "Просто посчитали, что 2:0 – это хорошо. На Олимпиаде так нельзя. Мысли-то я читаю. Словаки чисто на контратаках играют. Может, сейчас спадут оковы. Напряг был серьезный. Но все равно обидно", – заключил Знарок.

Как писали Dni.Ru, российские хоккеисты, именуемые в Корее "Сборная атлетов из России", неудачно стартовали на Олимпийских играх. В дебютном поединке подопечные Олега Знарка сенсационно проиграли команде Словакии. Матч завершился со счетом 2:3. 16 февраля Красной машине предстоит игра со Словенией.