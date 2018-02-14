Российские хоккеисты опозорились в первом матче Олимпиады

Российские хоккеисты, именуемые в Корее "Сборная атлетов из России", неудачно стартовали на Олимпийских играх. В дебютном поединке подопечные Олега Знарка сенсационно проиграли команде Словакии.

Сборная России по хоккею приехала в Пхенчхан безоговорочным фаворитом. И здесь нет ничего удивительно: в составе нашей команды – такие звезды, как Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и многие другие. Незадолго до Олимпиады из НХЛ в родной чемпионат вернулась целая россыпь видных мастеров, в том числе Никита Нестеров, Сергей Калинин и Алексей Марченко.

При этом остальные сборные в Корею привезли резервные составы, так как ведущие игроки США, Канады, Швеции и других играют в НХЛ. Любопытно, что в Америке своих хоккеистов пресса и вовсе именовала "бандой уличных беспризорников". Но все это в стартовом поединке нашим парням не шибко помогло, краснеть российским болельщикам пришлось с самого начала турнира.

Хотя первые шесть минут россияне были очень хороши. Ковальчук и компания вышли на лед с заметным желанием победить, что быстро вылилось в два гола. Сначала некогда опальный Вячеслав Войнов из-за ворот выполнил передачу к синей линии, Владислав Гавриков принял шайбу и сделал бросок по воротам, где шайба, задев Николая Прохоркина, оказалась в сетке – 1:0. Спустя пару минут Никита Гусев от левого борта выполнил передачу в центр, а 20-летний Кирилл Капризов удачно подставил клюшку – 2:0.

Правда, под конец периода случилась любимая в России история под названием "расслабились". Сначала Петер Олвецки с помощью рикошета от Богдана Киселевича переиграл голкипера Василия Кошечкина – 1:2. А сразу после Мартин Бакош воспользовался оплошностью Нестерова и, пробежав через всю площадку, сравнял счет – 2:2.

Во втором периоде наши парни долго пытались оправиться от неожиданного нокдауна. Россияне имели заметное игровое преимущество, нанесли большее количество бросков, чем соперник, однако на табло к заключительному отрезку остались те же цифры.

Последняя 20-минутка прошла при большем количестве атак Словакии. Красная машина заметно барахлила и в итоге дала сбой. В середине периода словаки реализовали удаление мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина. Все тот же Черешняк оформил дубль, хлестко щелкнув от синей линии, – Кошечкин был бессилен – 2:3.

Интересно, что в оставшееся время у россиян было больше шансов пропустить, нежели забить. К сожалению, подопечные Знарка стартовали на Олимпиаде с поражения. 16 февраля сборной России предстоит игра со Словенией.