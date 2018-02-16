Россия едва не лишилась еще одной медали
Скелетонист Никита Трегубов преодолел олимпийскую дистанцию за три минуты и 22,18 секунды, передает RT. Отставание от корейского спортсмена Юн Сон Бина, занявшего первое место, составило 1,63 секунды.
Еще напряженнее было противостояние россиянина с британцем Домиником Парсонсом. Тот показал результат в три минуты и 22,2 секунды, передает "Р-Спорт". Разница между их показателями составила всего две сотых секунды.
"Британец поздравил меня с серебром. Это не предел моих возможностей. Могу бежать и ехать лучше", – цитирует "Спорт-экспресс" российского атлета. "Посвящаю медаль своей бабушке. Она очень ждала эту Олимпиаду, хотела за меня поболеть, но, к огромному сожалению, в прошлом году ее не стало", – добавил Никита.
Примечательно, что из-за агрессивной антироссийской кампании, которую проводят западные спортивные функционеры, наша сборная могла лишиться и этой медали. Трегубов не желал выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, как того захотели в МОК.
"Долго думал над этим, разговаривал с родными, потом принял решение все-таки ехать. За себя, за ребят. Зачем кому-то отдавать свою медаль?" – подчеркнул он.
"Трегубов – просто молодец! После третьей попытки был четвертым, но проявил крепкий сибирский характер! Гордость!" – оценил на своей странице в Instagram новый триумф российских спортсменов комментатор Дмитрий Губерниев.
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