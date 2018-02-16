Дебютант Спицов принес России бронзу

Лыжник Денис Спицов пополнил копилку наград России на Олимпиаде-2018. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем.

Эта медаль стала для России седьмой на Играх в Пхенчхане. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, показавший время 33 минуты и 43,9 секунды. Вторым с отставанием на 18,3 секунды стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Дебютант Олимпиады Денис Спицов уступил победителю 23 секунды, передает "Р-Спорт". Россиянин Андрей Мельниченко стал 14-м, Андрей Ларьков – 20-м, Алексей Виценко – 49-м.

Принесенная Спицовым медаль стала третьей для российских лыжников на Олимпиаде. Александр Большунов 13 февраля завоевал бронзу в спринте у мужчин, у женщин третьей стала Юлия Белорукова. Спицов 11 февраля финишировал четвертым в скиатлоне.

Лыжник дал оценку своему выступлению. "До последнего не верил, что я наконец-то добрался до медали. Перед стартом о призах не думал. Состояние было тяжелое, но уже по ходу разгонялся. Меня хорошо вели по гонке, было много информации – за это спасибо тренеру, ребятам и сервису. Посвящаю медаль погибшему отцу. Верю, что он мне действительно помогает. Бронза – это прекрасно для меня, но хочется еще бороться", – цитирует 21-летнего обладателя награды "Матч ТВ".

Денис Спицов родился в поселке Вожега Вологодской области. Его отец, прапорщик милиции, погиб в 2009 году в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Мать призера работает воспитательницей в детском саду.

Спицов является студентом четвертого курса Института физической культуры Тюменского государственного университета. Военнослужащий спортивной команды при управлении Приволжского округа Росгвардии, ефрейтор Вооруженных сил России. Лыжной подготовкой начал заниматься по настоянию отца, сообщает ТАСС.