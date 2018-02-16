Севший в лужу Родченков вне себя от триумфа России
"Чистые" спортсмены после того, как Спортивный арбитраж вынес свой вердикт, получили четкий сигнал: на них наплевали, считает бывший глава московской антидопинговой лаборатории.
"Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым. Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства", – заявил беглый химик.
Родченков сбежал из России в США в 2016 году. В интервью The New York Times он рассказал, что в российском спорте прием допинга контролируется на уровне государства. Позже он стал информатором WADA. Инициированное агентством разбирательство привело к тому, что российскую сборную не допустили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Напомним, 1 февраля суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на вердикт МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах. Кроме того, CAS восстановил их результаты на Играх в Сочи. В случае с еще 11 спортсменами CAS заменил пожизненную дисквалификацию на отстранение только на Олимпиаду-2018, напоминает "URA.RU".
Оправдание российских спортсменов, ранее наказанных МОК якобы за нарушения антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады, вызвало неоднозначную реакцию за рубежом. Некоторые иностранные атлеты, лишившиеся возможности получить отобранные у россиян награды, были разгневаны решением Спортивного арбитражного суда. Впрочем, нашлись и те, кто порадовался этой новости и даже предположил, что теперь под следствие нужно отдать Дениса Освальда, возглавлявшего комиссию по расследованию дел российской сборной.
Григорий #Родченков появился на телевидении после пластической операции и в бронежилете: https://t.co/sDxuPpyCga pic.twitter.com/jaMmXQ8z5u— Пятый канал Новости (@5tv) 9 февраля 2018 г.
На днях американский телеканал показал человека, заверив, что это информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Утверждается, что он сделал пластическую операцию.
Судя по кадрам, Родченков сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Его преображение поистине шокирует, поскольку перемены действительно кардинальные. Мужчина заявил, что операция была сделана из соображений безопасности.
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