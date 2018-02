Русофоба из МОК со скандалом прогнали с Олимпиады

Британец, выступавший за полное отстранение России от соревнований в Корее, в ходе проведения соревнований вступил в перепалку с охранником, а затем набросился на него с кулаками. По словам сотрудника службы безопасности, Пенгилли отказался выполнять его указания и пригрозил, что тот больше не будет работать на Олимпиаде, если расскажет об инциденте начальству.

Также члена МОК обвинили в том, что он оскорбительно выражался о Южной Корее и Пхенчхане в частности. Международный олимпийский комитет посоветовал Пенгилли покинуть Игры, передает ТАСС. Позже виновник скандала принес извинения.

"Да, произошел досадный инцидент с участием члена МОК и волонтера, который работает в службе охраны. Члена МОК вызвали на разбор с комиссией по этике – он сразу признал, что допустил ошибку. Пенгилли принес извинения и уже покинул Корею. Мы рады, что инцидент был разобран подробно", – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. В свою очередь за поведение британца извинился глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани.

The International Olympic Committee has defended its decision to send home Adam Pengilly from #Pyeongchang2018 after an incident with a security officer.



