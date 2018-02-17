Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой

Российский фигурист Михаил Коляда невнятно выступил на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам двух прокатов он стал лишь восьмым. С критикой в адрес спортсмена выступила тренер Татьяна Тарасова.



"Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной. Непонятно, почему падение у них считается "сделано". У всех – "не сделано", а у них сделано. Если это "сделано", то я какая-то девочка", – возмутилась Татьяна Анатольевна.

По ее словам, все идет от тренировок. "Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими. Будем надеяться, однажды это произойдет. Сейчас все говорят про азиатов – но извините, раньше азиатов что ли не было, во времена Ягудина и Плющенко?" – заявила Тарасова.

За спортсмена вступился двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. "Напомню критикам – Миша Коляда сюда Диму Алиева привез, он нам квоту на эти Игры заработал. Он сделал все, что мог. Но претендовать на тройку можно было только с чистыми прокатами, и не надо строить предположений – если бы, да кабы", – отметил фигурист.

Траньков уверен, что Коляда очень талантливый спортсмен. "И все-таки у нас два места в первой десятке, давно такого не было, и я считаю это успешным результатом", – сказал Максим.

Между тем не остался в стороне и сам Михаил. Когда журналисты сообщили ему о критике со стороны Татьяны Тарасовой, фигурист был очень удивлен, как посторонний человек может рассуждать о его тренировках. "Она вроде бы не мой тренер", – цитирует Коляду "Спорт-Экспресс".

17 февраля в Пхенчхане был разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Игр. Японский фигурист Юзуру Ханю выиграл золото в мужском одиночном катании. Второе место занял его соотечественник Шома Уно. Замкнул тройку лидеров испанец Хавьер Фернандес. Лучшим среди россиян стал Дмитрий Алиев, занявший седьмое место. Михаил Коляда расположился на восьмой строчке.