Россия проучила американцев под строгим надзором Путина

Российские хоккеисты после неоднозначного старта на Олимпиаде в Пченчхане сумели завершить групповой турнир на мажорной ноте. Последним барьером команды Олега Знарка перед плей-офф стали американцы.

Встреча, прошедшая в "Каннын-центр", завершилась со счетом 4:0 в пользу Сборной атлетов из России. В составе победителей дублями отметились Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40 и 41).

Cборная России с первых же минут стала задавать оппонентам высокий темп игры, атакуя гораздо чаще и опаснее. В итоге один из таких подходов завершился голом Прохоркина после суперкомбинации c участием Александра Барабанова и Сергея Мозякина. Американцы же на это отвечали лишь контрвыпадами – правда, очень перспективными. Так, в концовке 20-минутки лишь перекладина спасла Василия Кошечкина от очередной пропущенной шайбы на Олимпиаде.

Также с самого начала поединка хоккеисты США, видимо, пытаясь ликвидировать явное преимущество России в мастерстве, не стали брезговать грязной игрой, регулярно используя незаметные для судей тычки по ребрам россиян и другие подобные приемчики. Все это вылилось в большое количество локальных стычек на льду и неприличное число удалений подопечных Знарка, которым было тяжело не реагировать на подлые действия американцев.

Во втором периоде России удалась быстрая шайба, удвоившая преимущество, после чего наши парни много времени провели в меньшинстве. Те, впрочем, воспользоваться "лишним" игроком так и не смогли, а в самой концовке пропустили еще и третий гол. Когда казалось, что уже перерыв наступил, результативный бросок удался Ковальчуку.

Заключительный отрезок матча начался с нокаута сборной США. Вячеслав Войнов выдал шикарный пас все тому же Ковальчуку, который четко реализовал выход 1 на 1 с голкипером. В оставшееся время россияне стойко обороняли владения Кошечкина, что позволило нашему голкиперу оформить первый "сухарь" в олимпийском турнире.

Примечательно, что на трибунах арены был "замечен" и президент России Владимир Путин. Правда, это было лишь его изображение, с которым весело фотографировались болельщики из США. Но, надо думать, что даже такое присутствие главы государства помогло Ковальчуку и компании со всей серьезностью отнестись к поединку с непримиримым соперником.



Американские болельщики и Путин pic.twitter.com/VSXngo5Ue2 — Хрипун Руслан (@khripun1) 17 февраля 2018 г.

Таким образом, команда Олега Знарка благодаря победе над США вкупе с невыигрышем Словакии у Словении сумела выйти в четвертьфинал Олимпиады с первого места. Следующий соперник России определится позднее.