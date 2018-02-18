Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли второе место в эстафете четыре по десять километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Дистанцию спортсмены прошли за 1:33:14,3.

Золотую медаль в эстафете четыре по десять километров завоевали спортсмены из Норвегии. Третье место заняли французские атлеты. Российские лыжники, показавшие время 1:33:14,3, принесли команде "Олимпийские атлеты из России" серебряную медаль.

"Я настраиваюсь на эстафету всегда очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы", – цитирует "Р-Спорт" российскогоспортсмена Андрея Ларькова. "Можно сказать, что вчера вечером готов был бежать уже. Не в том смысле, что перегорел, а просто очень серьезно настраивался. Буквально день-два назад мы только привыкли к местному времени, чувствую себя в самый раз, как надо", – подчеркнул лыжник.

Он рассказал о том, как прошел его этап эстафеты. "Сегодня лыжи работали очень хорошо, вторая пара после Алексея Полторанина. У него чуть лучше скольжение было. Десять километров очень быстро прошли, быстрое скольжение, всего три круга, не успели оглянуться, как пошел третий круг, скорости взвинтились", – признался Андрей Ларьков.

Есть серебряная медаль �� в лыжной эстафете у России ����! Парни, молодцы! Андрей Ларьков, Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин сделали всё, что было в их силах! Вопреки из последних сил! Мужики! Браво!!! Денис Спицов герой! Все герои, но он особенно! pic.twitter.com/yjK4R8pw7r — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 18 февраля 2018 г.

Алексей Червоткин, который бежал третий этап соревнований, после прохождения своей части эстафеты почувствовал себя плохо, передает "Газета.ru". Он завершил этап с отставанием в 16,2 секунды. Впрочем. это не помешало россиянам попасть на пьедестал победителей.

Отметим, для российских лыжников эта медаль стала уже пятой из завоеванных на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, награды в копилку российских атлетов приносили фигуристы в командных соревнованиях, скелетонист Никита Трегубов, керлингисты в дисциплине дабл-микст, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Наталья Воронина.