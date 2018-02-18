Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников

После того, как российские лыжники завоевали серебро в мужской эстафете четыре на десять километров на Олимпиаде в Пхенчхане президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез. Она призналась, что рассчитывала на третье место.

Елена Вяльбе не смогла сдержать слез после того, как российские лыжники завоевали для себя право подняться на пьедестал победителей на Олимпиаде в Пхенчхане. Происходящее сняли на видео.

С журналистами президент Федерации лыжных гонок России общалась, не скрывая волнение. "Я так счастлива… Даже не знаю, что говорить. Просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие приятные минуты на столь трудной Олимпиаде", – цитирует "Матч ТВ" Елену Вялбе.

Публикация от Евгений Дзичковский (@dzichkovskiy) Фев 17, 2018 в 11:56 PST

"Честно говоря, надеялась, что будем третьими и молила бога. И бог услышал и дал даже больше. Что касается надежды на золото, я не обольщалась", – цитирует ее "Р-Спорт". Елена Вялбе добавила, что одинаково переживала за всех лыжников.

Выступление российских атлетов на Зимних Играх высоко оценил и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. "Наши молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще. Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше", – цитирует его ТАСС. Он выразил уверенность, что спортсмены еще сразятся за золотую медаль.

"Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого. Считаю, что она настоящий герой этой Олимпиады", – подчеркнул Александр Жуков.

Напомним, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов показали на эстафете четыре по десять километров на Олимпийских играх в Пхенчхане время 1:33:14,3 и завоевали серебряную медаль. Золото взяли норвежцы, а бронза досталась атлетам из Франции.