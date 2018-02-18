Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста

Российского керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксе, обвинили в проваленном допинг-тесте. Официального подтверждения инормация пока не получила, однако спортсмен уже предположил, что могло стать причиной такого исхода.

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