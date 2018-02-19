Еще поцелуй его: фото обнявшихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть

Возмущенными комментариями сопровождают пользователи из Незалежной совместную фотографию фристайлистов. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль, обнял на пьедестале бронзового призера, россиянина Илью Бурова.



Некоторые жители Незалежной просто не верят своим глазам. "Патриоты" уверены, что такие отношения между гражданами двух стран невозможны.

В частности, возмутился на своей странице в Facebook руководитель киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской. "Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", – поделился он переживаниями.

"Обниматься? Покрывать мордорца укропрапором?" – разгневались комментаторы.

Однако большинство пользователей фотографии восхитили. "Русские и украинцы – братья навек!" – написал в своем Instagram главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

Русские и украинцы - братья навек! https://t.co/GoVz1MSLp6 — Юрий Дудь (@yurydud) 18 февраля 2018 г.

На снимках видно, как Абраменко и Буров пожимают друг другу руки, поздравляют с успехом, а после оборачиваются одним флагом – украинским, так как россиянину запрещено демонстрировать флаг своей страны. Комментаторы подчеркнули: спорт – вне политики, и атлеты абсолютно правильно поступили, не став заострять внимание на сложных отношениях двух государств.

Отмечается, что у Александра Абраменко – русская девушка, тоже фристайлистка Александра Орлова. В Корее она заняла восьмое место в акробатике. Несколько лет назад Абраменко предлагали выступать за Россию, но он отказался.

Илья Буров в 2013-м выиграл турнир по водному фристайлу в Квебеке. После сочинской Олимпиады, где атлет занял 16-е место, он шесть раз поднимался на пьедестал Кубка мира, получил пятое место на чемпионате мира и завоевал олимпийскую бронзу. До него в лыжной акробатике у России была только одна бронза – Владимира Лебедева в Турине-2006.