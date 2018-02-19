Еще поцелуй его: фото обнявшихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть
Некоторые жители Незалежной просто не верят своим глазам. "Патриоты" уверены, что такие отношения между гражданами двух стран невозможны.
В частности, возмутился на своей странице в Facebook руководитель киевского отделения партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской. "Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", – поделился он переживаниями.
"Обниматься? Покрывать мордорца укропрапором?" – разгневались комментаторы.
Однако большинство пользователей фотографии восхитили. "Русские и украинцы – братья навек!" – написал в своем Instagram главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
Русские и украинцы - братья навек! https://t.co/GoVz1MSLp6— Юрий Дудь (@yurydud) 18 февраля 2018 г.
На снимках видно, как Абраменко и Буров пожимают друг другу руки, поздравляют с успехом, а после оборачиваются одним флагом – украинским, так как россиянину запрещено демонстрировать флаг своей страны. Комментаторы подчеркнули: спорт – вне политики, и атлеты абсолютно правильно поступили, не став заострять внимание на сложных отношениях двух государств.
Отмечается, что у Александра Абраменко – русская девушка, тоже фристайлистка Александра Орлова. В Корее она заняла восьмое место в акробатике. Несколько лет назад Абраменко предлагали выступать за Россию, но он отказался.
Илья Буров в 2013-м выиграл турнир по водному фристайлу в Квебеке. После сочинской Олимпиады, где атлет занял 16-е место, он шесть раз поднимался на пьедестал Кубка мира, получил пятое место на чемпионате мира и завоевал олимпийскую бронзу. До него в лыжной акробатике у России была только одна бронза – Владимира Лебедева в Турине-2006.
Юморист устал от потока негатива в свой адрес
Украинский президент был навеселе
Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Телеведущий показал трогательное фото