Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде

Шансы на бронзовую медаль в танцах на льду у россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева еще есть. Правда, небольшие: после исполнения короткой программы их отделяют от заветной цели два балла, что для этого вида фигурного катания довольно много.



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