Секс-конфуз на Олимпиаде: чемпионка мира обнажила грудь на льду
Ничего не предвещало беды – вместе со своим партнером Гийомом Сизероном девушка исполняла танцевальный номер на льду. Спортсмены уверено шли к победе, когда лиф костюма Габриэлы предательски съехал в сторону, оголив грудь спортсменки.
"Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые, однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать", – цитирует фигуристку "Спорт-экспресс".
После выступления Сизерону пришлось успокаивать партнершу. Она не смогла сдержаться и расплакалась в подтрибунном помещении.
Французский фигурист Гийом Сизерон вытирает слёзы с лица своего партнёрши Габриэлы Пападакис после второго места в коротком танце и инцидента с расстёгнутым платьем. pic.twitter.com/J2WBp4gXpb— FominA (@FominAlex1) 19 февраля 2018 г.
Возможно, именно этот конфуз повлиял на результаты – Пападакис и Сизерон взяли серебро. Золото с мировым рекордом забрали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, бронзу – спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Наши фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место.
Стоит отметить, что не всегда спортсмены оголяются случайно: менее чем год назад в Польше вышел 300-страничный календарь со снимками обнаженных атлетов. Фотограф и бывшая биатлонистка Доминика Куда собрала олимпийцев и выпустила дневник-планировщик, где, помимо получения эстетического наслаждения, можно делать записи, составлять графики и таблицы. Мужчины и женщины показали свои идеальные тела не для забавы – средства от продажи календаря были перечислены в фонд One Year Fund, который поддерживает молодых спортсменов.
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