"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого

Россию нельзя было пускать на Олимпиаду, заявляют в Международном олимпийском комитете. Чиновники МОК "опечалены" тем фактом, что допинг-проба российского керлингиста дала положительный результат.



Свое нежелание видеть россиян на Играх в Пхенчхане не скрывает бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Ричард Паунд. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам.

Чиновник прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким. Ранее поступили сообщения, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Этот препарат был внесен в список запрещенных в январе 2016 года.

Reacting to #OAR curler testing positive for #doping - #IOC member Dick Pound says “I was against #Russia competing here in the first place. They shouldn’t have been allowed to come to #pyeongchang2018” @CTVNews — Peter Akman (@PeterAkman) 19 февраля 2018 г.

После вскрытия допинг-пробы A директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что атлету "могли что-то подмешать", в итоге в анализах были обнаружены следы мельдония. Вскрытие пробы B 19 февраля принесло такой же результат. CAS намерен начать расследование по окончании Олимпиады.

В России действия МОК вызвали возмущение. Коллеги спортсмена из Федерации керлинга обвинили комитет в провокациях. В социальных сетях назвали обвинения в адрес Крушельницкого частью продолжающегося давления на Россию.

Комментаторы отмечают, что в керлинге допинг вряд ли способен оказать влияние на результат. Что же касается мельдония – препарата для профилактики кислородного голодания клеток и защиты сердца при высоких нагрузках, то его почему-то считают допингом, тогда как западные спортсмены с одобрения МОК массово употребляют "лекарства от астмы".