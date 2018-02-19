ОКР пытался скрыть допинг-скандал Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Тем временем стало известно, что в Олимпийском комитете России хотели скрыть фамилию попавшего под подозрение спортсмена.



Стало известно, что в Олимпийском комитете России надеялись на какое-то время замолчать допинг-скандал с Александром Крушельницким. "Вчера были интервью, и звонил ОКР: "Почему вы называете фамилию? Есть правило, что есть некий спортсмен. С чего вы взяли, что это Крушельницкий?" – рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин. "Вроде все знают, но мы никому не говорим", – добавил он.

Созин подчеркнул: нет сомнений, что проба Б, как и А, будет положительной. "Она не бывает отрицательной, это такая некая игра. Это одна проба, просто в две разные баночки", – объяснил вице-президент Федерации керлинга России.

Александр Крушельницкий написал официальную бумагу о том, что не принимал мельдоний. "Это направлено лично мне и президенту. Чтобы мы были спокойны – не принимал. Мы и так чувствуем себя достаточно спокойно. Просто он должен сам нам сказать – он, врач и тренер, что не принимал. Мы готовы на любую экспертизу, детектор, все равно на что", – рассказал Созин.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3 — Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.

Тем временем Спортивный арбитражный суд открыл в отношении российского атлета дело о нарушении антидопинговых правил. CAS не огласил дату слушаний и не сообщил никакой дополнительной информации об этом, передает RT. Известно только, что это было сделано по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в МОК обещали, что, если случай употребления запрещенного препарата россиянином будет подтвержден, рассматривать его будут в конце Игр. Кроме того, это никак не отразится на других атлетах из России. "Мы не готовы к скоропалительным решениям в отношении российских спортсменов", – подчеркнул директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Крушельницкий за два года сдал 11 допинг-тестов. Все отрицательные. Этот был 12-й. Судя по концентрации, препарат в количестве одной таблетки попал в организм в конце января- во время сборов. Но это версия. Логического объяснения, зачем это Крушельницкому, просто нет #допинг — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 февраля 2018 г.

Напомним, 18 февраля появилась информация о том, что одного из российских спортсменов подозревают в провале допинг-теста. Сообщается, что проба показала аномальный результат у Александра Крушельницкого. Возможно, атлету подсыпали запрещенное вещество. Ранее керлингист вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.