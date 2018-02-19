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Спорт

Фигуристка Загитова не смогла дать мочи допинг-офицеру WADA

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Enrico Calderoni
Тренировка 15-летней российской фигуристки Алины Загитовой в Пхенчхане оказалась сорвана. Спортсменка не смогла выполнить требование допинг-офицера WADA.

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У Загитовой произвели забор крови. После этого попросили сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать.

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"В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу", – цитирует представителя российской команды "Р-Спорт". Таким образом, тренировка оказалась сорвана.

Отметим, 19 февраля Алина Загитова вернулась в Пхенчхан вместе с коллегами Евгенией Медведевой и Марией Сотсковой. Предыдущую неделю фигуристки провели на сборе в Японии, куда отправились после завершения олимпийского командного турнира, в котором взяли серебряные медали. Золото получила сборная Канады. Бронза досталась спортсменам из США.

 

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от короткой программы спортивных пар на Играх в Пхенчхане. По его мнению, к нашим атлетам отнеслись несправедливо. "Кто из них сильнее, трудно сказать. Третье место я бы отдал паре Наталья Забияко и Александр Энберт, которых, безусловно, засудили", – заявил Мишин.

В свою очередь олимпийский чемпион Евгений Плющенко, комментируя выступление российских фигуристов на Играх-2018 в Южной Корее, отметил, что Алина Загитова и Евгения Медведева вытащили сборную России в командном турнире на второе место. Спортсмен назвал их "волшебными девчонками".

Автор: Людмила Фоканова19 февраля 2018, 15:11
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