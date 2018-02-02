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Спорт

Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала

Татьяна Тарасова и Виталий Мутко. Фото: Dni.Ru
Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские спортивные чиновники сами виноваты в допинг-скандале вокруг Сочи-2014. В частности, она раскритиковала поведение экс-министра спорта Виталия Мутко.

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В программе "Время покажет" Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает все, чтобы наши спортсмены не поехали на Игры-2018 в Пхенчхан. Однако она уверена: сдавать позиции ни в коем случае нельзя.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Мы поедем для того, чтобы привезти возможность выступать нашим следующим поколениям. CAS освободил из "тюрьмы" 28 наших выдающихся спортсменов, которые могли бы выступать на Олимпийских играх. Но освободили не до конца – сняли пожизненное заключение и отстранение от профессии. Взяли на себя такую смелость", – заявила тренер в эфире Первого канала.

По мнению Тарасовой, атлеты угодили в допинг-скандал "не без помощи наших руководителей". В частности, тренер раскритиковала экс-министра спорта, ныне зампреда российского правительства Виталия Мутко, сообщает "Газета.ru"

Она подчеркнула, что чиновник ни разу не попросил прощения. "Такими человеческими вещами пользоваться, такими словами, как "извините". Для товарища Мутко это было бы не позорно", – пристыдила зампреда тренер по фигурному катанию.

Напомним, что 31 января Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами. Глава государства попросил у атлетов прощения за давление извне и пообещал провести предметный разговор с международными организациями. Лидер страны подчеркнул, что спорт не должен смешиваться с политикой.

Как писали Dni.Ru, спортивный арбитраж в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх. Представленных МОК доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил CAS.

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2018, 09:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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