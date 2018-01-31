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Спорт

Путин извинился перед униженными российскими атлетами

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Владимир Путин извинился перед российскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Пхенчхан. Президент подчеркнул, что спорт не должен смешиваться с политикой.
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Победы в современном спорте высоких достижений достаются тяжелым трудом. Еще тяжелее, когда спорт смешивается с чуждыми ему явлениями, заявил Владимир Путин, обращаясь к российским олимпийцам.

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"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то несвойственными, чуждыми событиями, явлениями, с политикой или еще чем-то. Втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается сложная общественная оценка, звучат разные, противоположные мнения. Это создает совсем тяжелые условия… Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить!", – сказал спортсменам президент.

Глава государства встречается с участниками Олимпиады в Пхенчхане в своей резиденции в Ново-Огареве, передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, до открытия Олимпийских игр в Южной Корее осталось меньше двух недель. Уже известен окончательный состав команд от разных стран. От России едут 169 спортсменов. Однако сильнейшие атлеты, лидеры сборной до Игр не допущены МОК. Причем ни о каких нарушениях с их стороны речи не идет. 

Нападки Международного олимпийского комитета на российский спорт и совершенно безосновательное отстранение самых сильных членов нашей сборной взбудоражило не только Россию, но и Запад. Россиян поддержали как спортсмены, так и спортивные чиновники самого высокого ранга. 

 "Глупо не допускать россиян на Олимпиаду только потому, что они участвовали в Играх в Сочи", – прокомментировал ситуацию президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг. По его словам, позиция МОК вызывает недоумение, поскольку нет никаких доказательств, что отстраненные от участия в соревнованиях российские атлеты были вовлечены в какие-либо противоправные схемы. 

Не менее жестко выступил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан Франко Каспер. Он написал письмо спортивному директору Международного олимпийского комитета Киту Макконнелу, потребовав объяснить недопуск ряда российских спортсменов на Игры в южнокорейском Пхенчхане.

По его словам, последний список отстраненных атлетов "вызывает большие вопросы". "Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК", – заявил Каспер.

Автор: Андрей Евлампиев31 января 2018, 15:45

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