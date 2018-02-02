Алина Кабаева хочет больше золота
"Надо, чтобы нам разрешили на Олимпиаде разыгрывать еще четыре медали. Отдельные виды можно получать за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку — как в спортивной гимнастике, за каждый снаряд! И как только мы сделаем это, тогда и другие страны заинтересуются. Потому что у нас на Олимпиаде будет не две медали, а уже шесть медалей. Это за отдельные виды четыре медали, многоборье и групповые упражнения", – предложила Кабаева, которая является послом чемпионата мира по художественной гимнастике.
Алина Маратовна считает, что падение популярности ее любимого вида спорта связано с изменениями его правил. Зрителям не интересно смотреть исполнение всего девяти художественных элементов, когда все прекрасно знают, что их может быть 18, как когда-то, считает Кабаева. Такие заявления она сделала во время встречи в Лозанне с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Это был первый визит Кабаевой в Швейцарию в роли посла чемпионата мира по художественной гимнастике.
Этот чин она получила в прошлом году. Сегодня президент федерации заявил, что считает Кабаеву безальтернативным вариантом на этот пост. "Сейчас мы понимаем, что не ошиблись. Вряд ли кто-то мог лучше справиться с этой работой, чем Алина Кабаева. Этот год был очень насыщенным и успешным для художественной гимнастики", – приводят слова Моринари Ватанабе "Известия". Андре Гейсбюллер, генеральный секретарь Международной федерации гимнастики, заявил, что для популяризации этого вида спорта достаточно одной Алины Кабаевой: ее появление на любом чемпионате или состязании гарантирует повышенное внимание прессы и зрителей.
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