Это провал: ОКР раскрыл новые данные по скандалу с Крушельницким
Многие поклонники спорта надеялись, что слухи об обнаружении в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого следов мельдония так и останутся ни на чем не основанными разговорами. В частности, многие рассчитывали, что дело сможет разрешить вскрытие пробы B.
Однако надежда на благоприятный исход таяла с каждой минутой все быстрее. С неутешительным вердиктом выступили в Олимпийском комитете России – допинг-проба B российского спортсмена также дала положительный результат, что подтвердило наличие в организме атлета запрещенного препарата. "Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента", – говорится в сообщении ОКР.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3— Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.
"Обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена", – говорится в заявлении Олимпийского комитета России. Специалисты указали, что концентрация мельдония в пробе говорит об однократном употреблении препарата. Это абсолютно бессмысленно с точки зрения воздействия на организм.
"Факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается. В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего", – подчеркнули в ОКР.
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