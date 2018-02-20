Опозоренному Крушельницкому предъявили новые обвинения
С обвинениями на атлета из России набросился керлингист Магнус Нердеготтен, который занял четвертое место в дабл-миксте на Играх. Он считает, что Крушельницкий фактически украл медаль.
"Русские украли у нас момент славы. Они получили нашу медаль на стадионе Пхенчхана. Мы столько трудились на протяжении всей Олимпиады и изо всех сил пытались достичь своей цели – медали Игр. Но стали только четвертыми", – сокрушается норвежец. Спортсмен заявил, что просто в ужасе от происходящего.
Нердеготтен добавил, что его расстроили результаты соревнований. "А теперь, после того, как нас ограбили, очень волнительно и нервно сидеть дома и ждать результатов", – цитирует его "Газета.ru".
Напомним, что Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде. Именно они вытеснили с пьедестала Магнуса Нердеготтена и его партнершу Кристин Скаслиен.
Не исключено, что российские атлеты будут лишены медали Игр из-за положительной пробы Крушельницкого. Специалисты пытаются выяснить, действительно ли спортсмен употреблял допинг: существует мнение, что керлингиста пытались подставить.
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