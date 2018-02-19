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Спорт

Призер Олимпиады призвал бойкотировать Россию

Себастьян Самуэльссон. Фото: GLOBAL LOOK press/Jon Olav Nesvold
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал к бойкоту российского этапа Кубка мира по биатлону. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане рассчитывает на поддержку атлетов из западных стран.

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Самуэльссон не думает, что "выступать в России – это правильно". Главный аргумент для шведского биатлониста: у России "нет функционирующей антидопинговой организации".

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"Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты. Надеюсь, все больше спортсменов будут говорить, что мы не должны туда ехать", – заявил Самуэльссон.

Шведский спортсмен возмущен позицией Международного союза биатлонистов (IBU), который не прислушивается к требованиям атлетов лишить Россию этих соревнований, передает RT.

IBU принял решение провести девятый этап Кубка мира по биатлону 2017/18 в Тюмени, с 22 по 25 марта. Российская команда появится на состязаниях в полном составе, включая и тех, кто не попал на Олимпиаду. Не будут участвовать только те, кто отстранен от всех соревнований из-за допинга.

Негативные высказывания в адрес России продолжают звучать в олимпийском Пхенчхане и из уст чиновников разного ранга. Как писали Dni.Ru, свое нежелание видеть россиян на Играх не скрывает бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам. 

Чиновник прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким. Ранее поступили сообщения, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Этот препарат был внесен в список запрещенных в январе 2016 года.  Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс в то же время признал, что атлету "могли что-то подмешать", в итоге в анализах были обнаружены следы мельдония.

Автор: Андрей Евлампиев19 февраля 2018, 13:53
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