Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде
Российская фигуристка Евгения Медведева показала блестящее выступление в короткой программе в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане и получила 81,61 балла. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Предыдущий – 81,06 балла – тоже принадлежал ей. Однако долго проходить в рекордсменах у Медведевой не получилось.
Спустя несколько минут юная Алина Загитова установила новый мировой рекорд, получив за прокат короткой программы 82,92 балла, передает "Р-Спорт". Она на полтора балла обошла коллегу и теперь имеет весомое моральное преимущество перед произвольной программой. "Я пока не могу это комментировать, но я очень рада, что у меня это получилось", – сказала Загитова.
Эксперты опасаются, что этот "нокдаун" может сказаться на выступлении Медведевой. Отметим, что фигуристка оказалась не слишком удовлетворена своей техникой в короткой программе. "Каскад можно было сделать лучше", – уверена Евгения.
Поддержка наших фигуристок! Высший класс! pic.twitter.com/m7ZU0gKgLe— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.
Также фигуристка прокомментировала ситуацию, в которой она поставила новый мировой рекорд, и он был тут же побит другой спортсменкой. "Такое бывает очень редко. Я рада, что это произошло на Олимпиаде. Это исторический момент", – подчеркнула Медведева.
Евгения не удивлена тем, что Алина выбилась в лидеры: "Я каждый день вижу, как она работает. Она показала свое лучшее катание".
Загитова выиграла короткую программу с новым мировым рекордом, Медведева – вторая. Короткие итоги�� https://t.co/0AsLhUymuf pic.twitter.com/9RYakFaifL— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.
Теперь Загитова и Медведева занимают первые и вторые места среди фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане. Противостояние россиянок продолжится во время следующих выступлений на Играх.
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