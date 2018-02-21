Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде

Юная российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Несколькими минутами ранее самый высокий показатель за всю историю Игр показала другая россиянка – Евгения Медведева, однако коллега обошла ее на 1,5 балла.

Российская фигуристка Евгения Медведева показала блестящее выступление в короткой программе в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане и получила 81,61 балла. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Предыдущий – 81,06 балла – тоже принадлежал ей. Однако долго проходить в рекордсменах у Медведевой не получилось.

Спустя несколько минут юная Алина Загитова установила новый мировой рекорд, получив за прокат короткой программы 82,92 балла, передает "Р-Спорт". Она на полтора балла обошла коллегу и теперь имеет весомое моральное преимущество перед произвольной программой. "Я пока не могу это комментировать, но я очень рада, что у меня это получилось", – сказала Загитова.

Эксперты опасаются, что этот "нокдаун" может сказаться на выступлении Медведевой. Отметим, что фигуристка оказалась не слишком удовлетворена своей техникой в короткой программе. "Каскад можно было сделать лучше", – уверена Евгения.

Также фигуристка прокомментировала ситуацию, в которой она поставила новый мировой рекорд, и он был тут же побит другой спортсменкой. "Такое бывает очень редко. Я рада, что это произошло на Олимпиаде. Это исторический момент", – подчеркнула Медведева.

Евгения не удивлена тем, что Алина выбилась в лидеры: "Я каждый день вижу, как она работает. Она показала свое лучшее катание".

Загитова выиграла короткую программу с новым мировым рекордом, Медведева – вторая. Короткие итоги�� https://t.co/0AsLhUymuf pic.twitter.com/9RYakFaifL — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 21 февраля 2018 г.

Теперь Загитова и Медведева занимают первые и вторые места среди фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане. Противостояние россиянок продолжится во время следующих выступлений на Играх.