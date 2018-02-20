"Иногда такое случается": МОК равнодушен к издевкам над Загитовой на Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали инцидент, когда допинг-офицеры сорвали тренировку 15-летней российской фигуристки Алины Загитовой. Произошедшее не вызвало обеспокоенности у официальных лиц.

"Не знаю подробностей. Иногда такое случается", – прокомментировал сорванную тренировку Алины Загитовой директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. "WADA активно работает над тем, чтобы этого не происходило. Вы можете переадресовать этот вопрос WADA", – цитирует его "Р-Спорт".

При этом стало известно, что допинг-офицеры WADA сорвали тренировку не только российской фигуристке. Из-за сдачи тестов занятия пропустила танцевальная пара из Италии Анна Каппеллини и Лука Ланотте, передает "Спорт-экспресс". Канадцы Эндрю Поже и Кэйтлин Уивер начали тренировку на десять минут позже запланированного срока.

"Спортсмены должны и готовы сдавать допинг-тесты, но, конечно, хотелось бы, чтобы такие процедуры не сказывались на соревновательном и тренировочном процессе на Олимпиаде", – цитирует ТАСС президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. Он добавил, что Загитовой удалось восстановиться после срыва графика. "Сегодня (20 февраля. – Прим. ред.) она выйдет на тренировку, все в порядке", – отметил Горшков.

Напомним, допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. Контролер взял у спортсменки анализ крови, а после потребовал сдать мочу. Однако из-за нервной обстановки Алина физически не смогла этого сделать.

В итоге спортсменка потратила много сил и эмоций, поэтому продолжить тренировку не смогла. При этом в WADA заявили, что не отвечают за допинг-тесты на Олимпиаде, и посоветовали обратиться за комментариями в МОК.