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Спорт

Интимные места конькобежек из США возмутили Сеть

Кадр youtube.com
Форма конькобежек из олимпийской сборной США вызвала недоумение у болельщиков. Пользователи Сети назвали дизайнера, придумавшего облачение для американок, извращенцем.

Продолжение: "Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали
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Самыми наблюдательными оказались завсегдатаи одного из популярнейших в мире развлекательных порталов Reddit. "Кто, черт возьми, это создал?" – задался вопросом инициатор обсуждения.

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Внимание зрителей привлекли тканевые вставки между ног спортсменок. Они отличаются от основной формы по цвету и подчеркивают половые органы.

"Мой сын официально вступил в этап половой зрелости прошлой ночью, наблюдая за конькобежками. У него какие-то странные фетиши", – беспокоится комментатор с ником streamstroller.

Девушки щеголяют в обтягивающих темных комбинезонах со светлыми вставками в причинных местах. Круглые контрастные "заплатки" сразу бросаются в глаза. Болельщики признались: хоть они и сидят по другую сторону экрана, все равно краснеют.

 

Who the hell designed these and why? from r/funny
 

Пользователи пытаются угадать, какие цели преследовали дизайнеры одежды. "Это все, на что я могу смотреть. Судя по тому, что я не могу перестать смотреть на эти дыры в их промежности, они сделали это, чтобы отвлечь судей", – предположил LadyChelseaFaye. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel

В компании Under Armour, которая производит форму, на возмущение болельщиков отреагировали спокойно. "Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным. Кроме того, всем нравится именно этот вариант. А американские спортсмены получают комплименты от представителей других стран", – заверили производители.

"Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга", – продолжили комментировать дизайн зрители. "Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец", – написали они. "Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на попе", – ответили им коллеги по форуму.

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel

Радикально настроенные болельщики предложили расформировать за такую форму американский Олимпийский комитет. Тем временем фотография радостных конькобежек обрела вирусную популярность. Только на Reddit за нее проголосовали свыше 20 тысяч посетителей, выведя снимок в топ.

Автор: Андрей Евлампиев21 февраля 2018, 10:15
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