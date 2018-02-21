Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена

Татьяна Тарасова уверена, что после победы Алины Загитовой в короткой программе Евгения Медведева не сможет с ней бороться. Алина многому научилась за последний год, заявила заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию.

Тарасова не ожидала такого итога выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пхенчхане. В то же время тренер признала, что Загитова многому научилась именно у Медведевой.

"Если честно, я не хотела, чтобы итог оказался таким, хотя понимала: если Загитова откатается чисто, Женя, скорее всего, не сможет с ней бороться, а каталась Алина будь здоров. Она очень многому за этот год научилась. У Жени в том числе. При этом вся тяжесть падала на Женины плечи", – заявила заслуженный тренер.

В короткой программе Алина Загитова установила мировой рекорд, набрав 82,92 балла. Россиянка опередила свою соотечественницу Евгению Медведеву, выступление которой судьи оценили в 81,61 балла. Фигуристки лидируют в турнире по женскому одиночному катанию с большим отрывом.

Произвольную программу спортсменки представят 23 февраля. И они не имеют права на ошибку, подчеркнул российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух.

Он отметил, что обе россиянки показали стальные нервы и потрясающую подготовку. Такие прокаты, по словам хореографа, могут быть только при колоссальной работе на тренировках.

"Я бы больше даже говорил о тренерском штабе спортсменок, потому что вывести на пик формы двух девочек, которые покорили многих, нужно было суметь. И если Женя нас уже приучила к рекордам и запредельным оценкам, то Алина смогла прыгнуть чуть выше головы", – цитирует российского специалиста ТАСС.

Авербух предупредил, что вся борьба у Евгении и Алины еще впереди. Разница в один бал чисто символическая, и девочки не имеют права ошибаться.