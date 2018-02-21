Пощечина Медведевой от Загитовой обернулась истерикой

Набранные Алиной Загитовой баллы вызвали стресс у японской журналистки – в Стране восходящего солнца очень популярна Евгения Медведева. Сотрудница СМИ расплакалась из-за того, что фигуристка оказалась второй в короткой программе женского одиночного катания.

Представительница СМИ из Японии не смогла сдержать слез. Оценки Алины Загитовой в короткой программе на Олимпиаде-2018 оказались выше, чем у Евгении Медведевой. Евгения побила мировой рекорд, набрав за короткую программу 81,61 балла. Однако буквально через десять минут Алина перекрыла ее достижение результатом 82,92.

Борьба россиянок за первое место вызвала большой интерес у знаменитого тренера Татьяны Тарасовой. Она подчеркнула: несмотря на соперничество на людях, девушки вне площадки поддерживают друг друга. "Их отношения? Вы видели пресс-конференцию? Женя переводила Алину. Это о многом говорит. Женя – великий человеческий гений", – сказала Тарасова. Алину тренер назвала "настоящей звездой".

Высоко оценил выступления Медведевой и Загитовой и прославленный российский тренер Алексей Мишин. В то же время он напомнил, что первые места в короткой программе не гарантируют олимпийских наград. "Пока тебе не вручили медаль – не считай, что ты выиграл. Нужно дальше бороться! Повторюсь: ни в коем случае это не гарантия медали, нужно и дальше быть начеку", - отметил Мишин.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 14, 2017 в 5:15 PDT

Наставник против того, чтобы выступления российских фигуристок представляли как соперничество. По словам Мишина, обе делают одно дело. "Это не господство Загитовой и Медведевой, а господство всего одиночного русского фигурного катания", – цитирует его "Спорт-экспресс".

Не смогла определить фаворитку и первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Она тоже призвала соотечественниц не расслабляться, отметив, что их преследует канадка Осмонд. Однако по технике исполнения девочки лидируют, и никто не сможет их достать, уверена Бутырская.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Апр 29, 2017 в 5:28 PDT

Юная Алина Загитова установила новый мировой рекорд, получив за прокат короткой программы 82,92 балла. Она на полтора балла обошла Евгению Медведеву и теперь имеет весомое преимущество перед произвольной программой. Загитова и Медведева занимают первые и вторые места среди фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане. Противостояние россиянок продолжится в произвольной программе 23 февраля.