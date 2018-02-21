Провалившаяся российская бобслеистка расплакалась на Олимпиаде

Спортсменка Александра Родионова, занявшая вместе с разгоняющей Юлией Беломестных 17-е место на Играх-2018, очень расстроена своим результатом. Она считает, что не сумела оправдать надежды болельщиков.

Александра призналась, что ей очень грустно и стыдно. Бобслеистка признала свои промахи.

"Не могу сказать, что мы сделали здесь все, что могли. У нас были ошибки, но я не считаю себя пилотом 17-го места, который может побеждать только Нигерию и Ямайку", – отметила Родионова. На этих словах на глазах Родионовой выступили слезы, передает "Газета.ru".

Отметим, 20 февраля девушки показали десятое время на старте. "Для меня и моей очень молодой разгоняющей это было неплохим результатом. И после такого старта можно было бороться, допустим, за восьмое место. На тренировках, вроде, неплохо получается, а на соревнованиях – нет. Причем это проблема не только у нас, а у всей нашей команды", – заявила Родионова. Другой российский экипаж Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова финишировал на 12-м месте.

Олимпиада 2018: бобслеистки из Иркутской области Анастасия Кочержова и Александра Родионова остались без медалей. https://t.co/bk1a3O1Igp pic.twitter.com/P1ofbGW2v8 — KP.RU - Иркутск (@irkkpru_online) 21 февраля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, 22 февраля на олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно десять комплектов наград – больше, чем в любой другой день на Играх в Южной Корее. К сожалению, реальных шансов побороться за главные призы соревнований у российских спортсменов нет.

Болельщики изо всех стараются поддержать наших атлетов. Напомним, 21 февраля с экс-президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светланой Гладышевой произошел неприятный инцидент после окончания лыжного командного спринта на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Гладышева: Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире. pic.twitter.com/lbzZsE1KsV — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 февраля 2018 г.

У горнолыжницы хотели забрать флаг нашей страны, который она развернула в знак солидарности с российскими спортсменами. Однако вице-чемпионка его не отдала. "Я не уберу этот флаг. Это флаг моей нации. Величайшей в мире", – заявила Гладышева.