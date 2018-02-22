Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену

Керлингист Александр Крушельницкий поставил жирную точку в допинг-скандале, признав нарушение правил. Однако это решение ударит не только по нему, но и по его жене – спортсменке Анастасии Брызгаловой.

Заявление Александра Крушельницкого вызвало переполох. Никто не ожидал, что он откажется бороться за оправдательный приговор по делу о допинге в Спортивном арбитражном суде. Керлингист вдруг опустил руки, и это стало настоящим ударом.

Двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова заявила, что не ожидала от коллеги такой реакции. "Все находятся в недоумении, потому что выпить одну таблетку, от которой вообще нет эффекта, – это бессмысленно! Когда на кону Олимпиада, к которой ты шел много лет, совершить такую глупость – ну я не знаю, в каком нужно находится уме, чтобы сделать такое. Это было бы глупо. Я уверена, что Саша – абсолютно адекватный человек и спортсмен, он бы такого не сделал. Может быть, он сам психологически от безысходности… Все в шоке", – цитирует ее "Матч ТВ".

Признание Крушельницкого также ударило по его жене. Бронзовой медали Олимпиады лишится в результате скандала и партнерша спортсмена. В том, что награды придется отдать, сомнений уже нет: об этом официально заявил пресс-секретарь Федерации керлинга России.

Крушельницкого ждет длительная дисквалификация. Срок наказания могут сократить с четырех до двух лет с учетом того, что российский атлет признал факт нарушения правил, передает "Спорт-экспресс".

Не исключено, что России дадут шанс пройти под собственным флагом на закрытии Олимпиады. Официальная позиция Крушельницкого по поводу допинг-скандала позитивно повлияла на решение этого вопроса.

На фоне скандала прошла встреча президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и вице-президента Олимпийского комитета России Игоря Левитина. Говорили ли спортивные чиновники о судьбе Крушельницкого, неизвестно.