"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов

Российский хоккеист Александр Радулов шокировал общественность необычными изменениями в своем внешнем виде. Поклонники заподозрили спортсмена в использовании вставных зубов.



Двукратный чемпион мира, а ныне нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов любит делиться подробностями личной жизни в соцсетях. Однако последняя публикация хоккеиста в Instagram вызвала волну споров и насмешек подписчиков в комментариях. Судя по свежим фотографиям, Радулов решил провести вечер в одном из казино Далласа.

В тот вечер хоккеист оказался в центре внимания прессы и посетителей заведения, что заметно по его приподнятому настроению. Несмотря на это, улыбку Радулова нельзя назвать ослепительной.

Подписчики заметили, что на одном из снимков у спортсмена недостает нескольких зубов, при этом на остальных фотографиях этой "пропажи" не видно. Странные изменения во внешнем виде Радулова вызвали шквал негодования и шуток поклонников нападающего НХЛ.

"Куда делся зуб между первой и третьей фотографией, Саня?" – задается вопросом один из фанатов. "Слышали о такой вещи, как фикса? Это похоже на протезы!" – добавляет другой. При этом поклонники не только упражнялись в остроумии, но и пожелали спортсмену удачи в карьере и новых побед, а также выразили сожаление, что нашей сборной не хватает таких сильных игроков, как Радулов.

Александр Радулов является заслуженным мастером спорта России и двукратным чемпионом мира. В 2004 году спортсмен решил строить карьеру в НХЛ. В настоящее время он входит в состав клуба "Даллас Старз" в качестве крайнего нападающего. Радулов признан одним из лучших игроков КХЛ своего времени.